‘A missão do Detran é salvar vidas’, reafirma vice-governador Barbosinha na abertura da SNT 2024

A atuação integrada das forças de segurança na prevenção de sinistros de trânsito e preservação da vida nas vias urbanas e rodovias estaduais ganhou destaque na abertura da Semana Nacional do Trânsito no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na quarta-feira (18).

Após a exibição do videodocumentário ‘Uma Escolha, Muitas Vidas’, que mostra as consequências de atitudes imprudentes no trânsito, o Vice-Governador do Estado, José Carlos Barbosa, fez uma reflexão sobre o trabalho dos profissionais que exercem essa atividade à serviço da vida.

“O conceito do Detran não é conceito de arrecadação, o conceito do Detran é conceito de salvar vidas. É reduzir o número de acidentados de multidados de mortes, né? Eh de ausência ao trabalho. de um prejuízo absurdo que aqui nós estamos falando de vidas. O prejuízo que o Brasil tem, principalmente da força motriz que são os jovens e que são o maior número de pessoas que se envolve nesses acidentes. Então é exatamente esse o objetivo da Semana Nacional do Trânsito, trazer palestras, trazer reflexão, e através dessa reflexão, irradiar para os nossos ambientes, a cultura de paz do trânsito”.

Embora não seja a primeira vez que assiste ao conteúdo do vídeo, o Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, também começou sua fala enaltecendo o trabalho dos profissionais de resgate. “Orgulho muito grande dos Bombeiros de MS”.

Em seguida, pontuou os avanços pelos quais Mato Grosso do Sul está passando. “Nosso Governador Eduardo Riedel, juntamente com o nosso Vice-Governador, Barbosinha, tem conseguido fazer com que o Estado cresça sendo sustentável, sendo principalmente digital e avançando. Hoje nessa área digital, nas áreas de avanço e de atendimento nós temos despontado muito”, disse, enfatizando a instalação de grandes indústrias que promovem o desenvolvimento do Estado como um todo.

O evento de abertura contou com a participação de representantes de diversos segmentos da área do trânsito: PRF (Polícia Rodoviária Federal), BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), GGIT (Gabinete de Gestão Integrada), CCR-MS Via, Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), GCM (Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande), Abrapsit (Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego), CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), entre outros.

Em 2024 o tema da SNT é “A paz no trânsito começa por você”. A Semana Nacional do Trânsito é celebrada anualmente entre os dias 18 a 25 de setembro. O objetivo da Semana é promover a reflexão sobre a necessidade de se pensar no cuidado com os mais vulneráveis, na harmonia no tráfego, na acessibilidade e sustentabilidade, a fim de promover um trânsito mais seguro e humano entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Simpósio

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) iniciou a programação da SNT 2024 (Semana Nacional do Transito) com o I Simpósio sobre Segurança Viária e Seus Impactos no Setor da Saúde, que contou com especialistas representantes da OMS (Organização Mundial da Saúde) e OPAS/OMS (Organização Panamericana da Saúde) e Ministério da Saúde. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do Detran-MS no Youtube. Confira a gravação aqui.

Programação Semana Nacional de Trânsito

Dia 19/09/2024 – Encontro de Comunicadores

Segurança de Trânsito: uma pauta urgente para os comunicadores

Mesa Redonda 1 – Comunicação como base de uma mudança de cultura no trânsito

Roberto Victor Pavarino Filho – Oficial Técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS

Leandro Lima – Superintendente de Marketing da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso do Sul

Dra. Rose Mara Pinheiro – Diretora da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS e Coordenadora Geral do Programa de Rádio e TV de Educação e Conscientização do Trânsito

Mesa Redonda 2 – Segurança no Trânsito – Uma oportunidade de comunicação

Priscilla Trauer – Diretora de programação do Programa “Tá na Rua”

Sami Naief – Diretor de arte da Rádio Blink e criador do programa Horário de Pico

Local: Complexo EaD e Escola de Extensão – Setor 2 – Bloco 6 na Cidade Universitária da UFMS –Av. Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário

Horário: 19h

Inscrição pelo link: https://box.detran.ms.gov.br/apps/forms/YWZgbFr3DqfEnQr2

Dia 20/09/2024 – Seminário: A crise de saúde advinda de sinistros de trânsito

Mesa Redonda 1 – O importante papel das ligas de trauma frente à violência no trânsito

Dra Laura Beatriz Debesa Torres e Prof. Me. André Luiz Hoffmann – Uniderp

Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti – UFMS

Me. Ursulla Vilella Andrade – UCDB

Mesa Redonda 2 – Atenção emergencial e pós-atendimento das vítimas de sinistros de trânsito

Rodrigo Quadros – Médico Emergencista da Santa Casa

Hamilton Marciano dos Santos Júnior – ST BM Enfermeiro do Corpo de Bombeiros

Daniela Ávila de Souza – Enfermeira especialista em Urgência, Emergência e UTI – SAMU

Local: UNIDERP – Av. Ceará, 333 – Auditório 05

Horário: 08h30

Inscrição pelo link: https://box.detran.ms.gov.br/apps/forms/2TF5CCYfnrGrwGq3

Dia 21/09/2024 – Abordagem educativa e oficinas – Trânsito e meio ambiente

Parceria com ICAS

Público Alvo: Crianças

Local: Bosque dos Ipês

Horário: 14h às 17h