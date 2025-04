Rodolfo Nogueira recebe “Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio”

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) recebeu “Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio”. A homenagem foi direcionada a personalidades que apoiam o setor produtivo em MS. O parlamentar é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados.

A solenidade ocorreu na última quinta-feira (10) no espaço reservado no Parque de Exposições Laucídio Coelho para a Câmara dos Deputados, em Campo Grande. O vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, foi o responsável por homenagear Rodolfo Nogueira pela sua contribuição ao agronegócio do estado.

A honraria é destinada a líderes do agronegócio que se destacam pela visão estratégica e trabalho no fortalecimento do setor. A Medalha Tereza Cristina, nomeada em homenagem à senadora e ex-ministra da Agricultura, reconhece profissionais que têm promovido o crescimento e a modernização da agropecuária estadual e nacional.

“É muito importante receber essa homenagem, ainda mais com o nome da nossa senadora Tereza Cristina que tanto fez e ainda faz pelo agronegócio brasileiro e que tem defendido o nosso setor. Nossa luta em Brasília tem sido muito difícil. ”, afirmou Rodolfo.

O parlamentar lembrou também que 2025 tem sido um ano que o produtor está sentindo muito a crise no setor. “Devido aos preços das commodities, com a estiagem e principalmente o sul do MS que vem sendo castigado pela estiagem. Nós, lá em Brasília, estamos travando essa batalha sobre o endividamento do produtor rural e sobre a segurança jurídica no campo também.

Nogueira destacou a importância do setor: “O agro brasileiro é responsável por ⅓ da carteira assinada de todo o país e também um a cada cinco pratos de comida do povo brasileiro vem do agronegócio”, finalizou.