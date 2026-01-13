1ª etapa da pavimentação da Boiadeira está concluída e obras seguem para via de acesso ao Montanini

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), informa que o trabalho de pavimentação da rua Urias Ribeiro, conhecida como Boiadeira, foi concluído, totalizando cerca de 600 metros de asfalto. E as obras seguem avançando, chegando agora na segunda etapa das pavimentações, onde o trabalho está sendo realizado na via de acesso ao Bairro Montanini.
Essa nova etapa contempla aproximadamente 350 metros de pavimentação, que vai garantindo mais fluidez e segurança no trânsito. A medida faz parte do plano de pavimentação urbana que é realizado a fim de melhorar a infraestrutura dos bairros da nossa cidade.