quarta-feira, 14/01/2026

1ª etapa da pavimentação da Boiadeira está concluída e obras seguem para via de acesso ao Montanini

Milton
Publicado por Milton
Foto: Prefeitura de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), informa que o trabalho de pavimentação da rua Urias Ribeiro, conhecida como Boiadeira, foi concluído, totalizando cerca de 600 metros de asfalto. E as obras seguem avançando, chegando agora na segunda etapa das pavimentações, onde o trabalho está sendo realizado na via de acesso ao Bairro Montanini.

Essa nova etapa contempla aproximadamente 350 metros de pavimentação, que vai garantindo mais fluidez e segurança no trânsito. A medida faz parte do plano de pavimentação urbana que é realizado a fim de melhorar a infraestrutura dos bairros da nossa cidade.

POLÍTICA

