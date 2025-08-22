sexta-feira, 22/08/2025

Zé Teixeira reforça compromisso com inclusão social em Itaporã

Deputado garante avanços também na infraestrutura de Amambai

Foto: Divulgação

Casa do Autista e pavimentação da MS-289 são prioridades defendidas pelo parlamentar em Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tem atuado em defesa de pautas sociais e de infraestrutura no interior do Estado. Recentemente, o parlamentar solicitou apoio da bancada federal para garantir recursos destinados à instalação da Casa do Autista em Itaporã. O projeto visa oferecer atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo suporte clínico, pedagógico e psicossocial, além de promover a inclusão e orientação às famílias.

A proposta conta com o apoio de vereadores locais e reforça o compromisso de Zé Teixeira com políticas públicas voltadas à inclusão.

No campo da infraestrutura, o deputado celebrou o avanço da obra de pavimentação da rodovia MS-289, em Amambai. Com 32 km previstos, a intervenção será fundamental para o escoamento agrícola e o desenvolvimento regional. “Essa é uma conquista aguardada há anos pelos moradores e produtores rurais da região”, afirmou o parlamentar.

POLÍTICA

