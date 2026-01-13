Zé Teixeira inicia 2026 com articulação por novas vagas da EJA em Bandeirantes

O ano legislativo de 2026 começou com foco na educação para o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Nesta segunda-feira (12), o parlamentar recebeu solicitação para a implantação de uma nova sala de aula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Bandeirantes, visando atender à demanda de alunos que desejam retomar os estudos.

A reivindicação foi apresentada por Edilson de Alencar Santos, liderança empresarial de Bandeirantes. Segundo o relato, há um grupo expressivo de jovens no município que interromperam o ensino e agora buscam o retorno às salas de aula no período noturno, especificamente para turmas do 6º ao 9º ano. Atualmente, a rede escolar local não oferece essa modalidade no horário demandado.

Diante da urgência do pedido, Zé Teixeira entrou em contato direto com o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Queiroz Daher, para dar agilidade ao processo. Segundo o deputado, o governo estadual já sinalizou positivamente para a viabilização da turma.

“O Edilson me ligou e pediu apoio para a abertura dessa sala em Bandeirantes. Prontamente, liguei para o secretário Hélio Daher, que me informou que terá uma audiência com o secretário municipal da cidade para alinhar os detalhes. De antemão, o secretário já me garantiu que, havendo sala disponível, ele irá abrir a EJA em Bandeirantes”, explicou Zé Teixeira.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a municipalidade e com a oferta de ensino para aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica na idade regular. Com a abertura da nova sala, o objetivo é reduzir a evasão escolar e qualificar a mão de obra jovem da região.