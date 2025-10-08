quarta-feira, 8/10/2025

Zé Teixeira apresenta indicações em defesa do distrito de Itahum

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira, representante de Dourados na Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (7) três indicações voltadas ao atendimento de demandas da comunidade do distrito de Itahum, localizado a cerca de 70 quilômetros da sede do município. As propostas abrangem áreas de infraestrutura, saúde e esporte, e foram encaminhadas a autoridades estaduais, federais e municipais.

A primeira indicação solicita o apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Dourados para viabilizar recursos destinados à construção de um Ginásio Poliesportivo Comunitário em Itahum. Segundo o parlamentar, a obra é necessária para oferecer um espaço adequado à prática esportiva, atividades culturais e eventos comunitários, já que atualmente a comunidade depende das instalações da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estulano, de uso restrito aos alunos.

Outra demanda apresentada por Zé Teixeira é a realização de obras de patrolamento e cascalhamento das vias rurais que ligam o distrito às demais regiões. O deputado destacou que a precariedade das estradas tem prejudicado o transporte escolar, o deslocamento de ambulâncias e o escoamento da produção agropecuária, atividade fundamental para a economia local. O parlamentar pediu uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Dourados para garantir melhorias duradouras na malha viária.

A terceira indicação trata da área da saúde. O parlamentar solicitou estudos para a disponibilização de um médico permanente na Unidade de Saúde de Itahum, além da aquisição de duas ambulâncias para atender exclusivamente a comunidade. De acordo com Zé Teixeira, a medida é essencial para assegurar atendimento contínuo e respostas rápidas em casos de urgência, considerando a distância até a sede do município e as dificuldades de deslocamento pelas estradas rurais.

Ao justificar as indicações, Zé Teixeira ressaltou sua ligação histórica com Dourados, maior município do interior de Mato Grosso do Sul, e reforçou o compromisso de seguir atuando em defesa das comunidades mais afastadas dos centros urbanos. “Itahum precisa de investimentos que garantam dignidade, desenvolvimento e qualidade de vida à sua população”, afirmou.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Deputado Pedrossian Neto reforça em Brasília movimento pela reabertura do Morenão

ANELISE PEREIRA - 0
Em agenda em Brasília, nesta terça-feira (7), o deputado estadual Pedrossian Neto levou ao ministro do Esporte, André Fufuca, a pauta da reforma e...
Leia mais

Governo de MS intensifica combate à venda ilegal de bebidas com metanol

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul realizou uma operação conjunta para combater o comércio irregular de bebidas alcoólicas com risco de contaminação por...
Leia mais

Outubro Rosa: Zé Teixeira destaca importância da prevenção ao câncer

Milton - 0
Outubro chegou e, com ele, a cor rosa ganha destaque em todo o Brasil como símbolo da luta contra o câncer de mama e...
Leia mais

Polícia prende dupla envolvida em assalto a boate na fronteira

Milton - 0
Dois jovens foram presos durante uma operação policial conduzida por agentes do Departamento de Investigações, relacionada a um caso de furto qualificado ocorrido em...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia