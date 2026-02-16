terça-feira, 17/02/2026

Vojvoda Celebra vitória e destaca potencial do Santos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jota Erre/AGIF

O técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou a goleada do Santos sobre o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, ressaltando a estreia de Neymar na temporada e a classificação para as quartas de final do Paulistão. O treinador evitou garantir a titularidade do craque contra o Novorizontino e destacou a necessidade de equilíbrio e estratégia para o mata-mata. Vojvoda afirmou que o Santos tem elenco para disputar o título, apesar da pressão constante e da sequência difícil de jogos. Ele elogiou a postura de Neymar, classificando-o como jogador de “classe mundial” e capaz de voltar à Seleção.

O treinador também destacou a importância de cada vitória para manter a tranquilidade do grupo e o comprometimento do elenco. Sobre o mercado, afirmou que o clube trabalha com cuidado na busca de reforços e que decisões exigem tempo. Vojvoda ressaltou a responsabilidade de atuar na Vila Belmiro e o desafio do jogo fora de casa contra o Novorizontino. Para ele, cada partida de mata-mata exige atenção, análise do rival e adaptação tática. O argentino concluiu que a equipe precisa manter foco, união e dedicação para transformar o potencial em resultados concretos.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Fibromialgia passa a ser oficialmente reconhecida em Campo Grande

Milton - 0
Leis municipais fortalecem proteção e inclusão de pacientes com dores crônicas Em Campo Grande, a fibromialgia agora é oficialmente reconhecida como deficiência, graças a duas...
Leia mais

Pedido de vista adia análise do acordo Mercosul–UE

Milton - 0
Relatório destaca ganhos comerciais e preservação de setores sensíveis A votação do relatório sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi...
Leia mais

Podcast Na Boca do Povo retorna em 2026 com energia renovada e grandes convidados

Josimar Palácio - 0
O Podcast Na Boca do Povo está de volta com força total nas redes sociais e já começou o ano mostrando por que se...
Leia mais

Professor Riverton vota contra manutenção de veto do IPTU

Milton - 0
Vereador reforça compromisso com responsabilidade legislativa e fiscalização do Executivo Durante sessão realizada nesta terça-feira (10), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Professor...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia