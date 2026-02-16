Vojvoda Celebra vitória e destaca potencial do Santos

O técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou a goleada do Santos sobre o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, ressaltando a estreia de Neymar na temporada e a classificação para as quartas de final do Paulistão. O treinador evitou garantir a titularidade do craque contra o Novorizontino e destacou a necessidade de equilíbrio e estratégia para o mata-mata. Vojvoda afirmou que o Santos tem elenco para disputar o título, apesar da pressão constante e da sequência difícil de jogos. Ele elogiou a postura de Neymar, classificando-o como jogador de “classe mundial” e capaz de voltar à Seleção.
O treinador também destacou a importância de cada vitória para manter a tranquilidade do grupo e o comprometimento do elenco. Sobre o mercado, afirmou que o clube trabalha com cuidado na busca de reforços e que decisões exigem tempo. Vojvoda ressaltou a responsabilidade de atuar na Vila Belmiro e o desafio do jogo fora de casa contra o Novorizontino. Para ele, cada partida de mata-mata exige atenção, análise do rival e adaptação tática. O argentino concluiu que a equipe precisa manter foco, união e dedicação para transformar o potencial em resultados concretos.