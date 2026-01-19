terça-feira, 20/01/2026

Vitinho Park é opção de lazer para as férias no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton

As férias ganharam um atrativo especial em Campo Grande com a chegada do Vitinho Park, parque de diversões que está em funcionamento no Shopping Bosque dos Ipês. A proposta é oferecer momentos de lazer e diversão para toda a família, reunindo brinquedos radicais e atrações voltadas também para o público infantil.

Com funcionamento em horários diferenciados ao longo da semana, o parque atende de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, e aos sábados e domingos, a partir das 14h, permitindo que o público escolha o melhor momento para aproveitar as atrações durante o período de férias escolares.

Entre os destaques estão brinquedos tradicionais de parque, que proporcionam adrenalina aos mais aventureiros, além de opções pensadas para crianças, garantindo entretenimento seguro e acessível para todas as idades. A estrutura colorida e iluminada chama a atenção de quem passa pelo shopping e reforça o clima de diversão típico dessa época do ano.

Além da experiência presencial, o Vitinho Park também oferece a possibilidade de compra antecipada de ingressos com desconto por meio do site oficial vitinhopark.com.br, facilitando o acesso do público e incentivando o planejamento da visita.

Instalado em um dos principais centros comerciais da Capital, o parque se consolida como uma alternativa de lazer para famílias, grupos de amigos e visitantes que buscam diversão durante as férias, fortalecendo o Shopping Bosque dos Ipês como ponto de encontro e entretenimento em Campo Grande.

