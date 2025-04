Visão Regional 2040: MS lidera plano de desenvolvimento conjunto com três estados RS, PR e SC

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão unidos no Visão Regional 2040, um planejamento estratégico focado no desenvolvimento sustentável e de longo prazo para esses estados. O projeto, que abrange 34,2 milhões de pessoas, foi entregue na quarta-feira (23) aos governadores e vice-governadores do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), com o objetivo de promover crescimento econômico, infraestrutura e inclusão social.

Com a coordenação da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de MS, o plano está dividido em três grandes eixos: Desenvolvimento Econômico e Competitividade, Infraestrutura e Sustentabilidade, e Inclusão Social e Bem-Estar. A proposta foca na modernização da infraestrutura, na adaptação às mudanças climáticas e no fortalecimento da educação e serviços públicos.

O planejamento, desenvolvido com o apoio da Universidade Unisinos e do BRDE, também se baseia na promoção de energias renováveis e na integração das cadeias produtivas, especialmente no setor agrícola. Segundo os governadores, o projeto é um passo crucial para tornar a região mais resiliente e preparada para os desafios do futuro. Com a liderança de MS, o Codesul visa se consolidar como referência em desenvolvimento sustentável no Brasil.