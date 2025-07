Conferência evidencia conscientização de idosos e trabalho realizado pela prefeitura

A Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada no CCI Vovó Ziza esta semana, evidenciou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), presente nos 21 Cras e quatro Centros de Convivência de Idosos (CCIs).

Organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), a conferência teve como tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. O objetivo principal foi identificar as demandas da população idosa, abordando temas como acesso a direitos, combate à discriminação e violência, além de fortalecer a participação social e o protagonismo dos idosos.

Durante o encontro, que reuniu pelo menos 500 idosos no CCI, usuários que frequentam o SCFV oferecido pela Rede de Assistência Social e por entidades cofinanciadas destacaram as ações e projetos voltados à população idosa, que promovem não apenas o bem-estar físico e a autonomia, mas também o fortalecimento do pensamento crítico.

É o caso da aposentada Antônia Cantídio de Oliveira, que há 15 anos participa de diversos grupos de dança, incluindo o do Vovó Ziza, coordenado pela professora Sônia Rollon, cujo objetivo é fortalecer a socialização. “Participo de todas as atividades oferecidas aqui e acho fundamental esse espaço para falar sobre nossas necessidades. Melhorar a rede de apoio é essencial para nossa qualidade de vida”, pontuou a aposentada, que ressaltou os benefícios que as atividades sociais e físicas proporcionam para sua saúde emocional, além de fortalecer os laços familiares.

O espaço de debate e reflexão sobre direitos, necessidades e envelhecimento digno também foi destacado pelo casal Joaquim Pedro Martins Vieira e Edith Silvéria de Souza Vieira. “Participar dessas reuniões ajuda a acompanhar o que está sendo feito e a sugerir melhorias. Para opinar é preciso estar informado, por isso é importante participar de ações como essa. Sempre que posso estou aqui na unidade nas atividades e cuidando da saúde e do nosso bem-estar”, frisou Joaquim.

Exemplos

Palestras, atividades socioeducativas e ações externas fazem parte da rotina dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência nas unidades da SAS, com o objetivo de levar informações, promover troca de experiências e fortalecer o protagonismo dos participantes. Um exemplo dessa dinâmica foi a programação realizada pelos 21 Cras e CCIs durante o Junho Prata, mês dedicado à valorização e à divulgação dos direitos da pessoa idosa.

Uma das iniciativas de destaque foi o Convívio Brincante, projeto desenvolvido no Cras Jardim Aeroporto, que reuniu 130 idosos de nove unidades de Cras, promovendo um espaço de integração social e comunitária, estimulando a autonomia e o protagonismo social por meio de atividades recreativas e palestras curtas.

“A proposta surgiu a partir da necessidade de criar um espaço de encontro e fortalecimento da Rede, através do qual os idosos possam conviver e criar vínculos saudáveis que garantam sua participação social e seu envelhecimento ativo”, destacou a coordenadora do Cras Aeroporto, Marilena Verbisck, que elaborou o projeto junto ao coordenador do Cras Estrela Dalva, Gilberto Gomes.

Ambos acreditam que as atividades do SCFV contribuem para que o idoso fortaleça sua autoconfiança, tornando-se protagonista de suas ações e mais participativo em eventos como a Conferência, onde expõe com mais facilidade suas opiniões.

O resultado desse trabalho de estímulo ao protagonismo da pessoa idosa pôde ser observado durante a Conferência, no momento em que os participantes se reuniram em grupos para elaborar propostas. Confiantes, eles debateram temas e apresentaram ao público suas ideias, baseadas nos cinco eixos de trabalho, que vão desde o financiamento das políticas públicas até o fortalecimento dos conselhos de direitos.

Ao final, foi elaborado um relatório com sugestões, que será encaminhado às autoridades municipais e estaduais, além de ser apresentado na Conferência Estadual prevista para o segundo semestre, na Capital.

“A população brasileira está envelhecendo e isso não deve ser considerado apenas um desafio, mas uma continuidade dos exemplos que aprendemos com os idosos. Foram eles que construíram tudo que está à nossa mão e nos deram os exemplos do que deve ser feito, e o papel de quem está aqui hoje é evoluir, mas para isso precisamos ouvir suas propostas porque não conseguimos fazer tudo sozinhos”, disse a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Marcia Cristina da Silva, ressaltou a importância da parceria com a SAS. “Agradecemos muito o apoio da gestão municipal neste evento e a disposição em caminhar junto com a gente. Outro ponto fundamental foi a mobilização dos idosos da Rede que movimentaram as pré-conferências, contribuindo com o sucesso do evento”, disse.

A Conferência Municipal da Pessoa Idosa também contou com representantes do Poder Público, Judiciário e entidades representativas da população idosa, além de apresentações de dança de grupos do CCI Vovó Ziza e da Fundação Manoel de Barros, entidade cofinanciada pela Prefeitura.