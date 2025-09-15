VÍDEO: Deputado Antônio Vaz passa por cirurgia de emergência após infarto em SP

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) está em recuperação em São Paulo após sofrer um infarto e passar por uma cirurgia de emergência. Ele participava de um curso da Fundação Republicana Brasileira (FRB) e se preparava para retornar a Campo Grande na última segunda-feira (8), quando começou a sentir fortes dores no peito.

Inicialmente atendido em uma UPA, recebeu anticoagulante, o que ajudou a estabilizar o quadro. No entanto, o infarto foi confirmado, e ele foi transferido para um hospital particular, onde permaneceu na UTI. Na manhã seguinte, exames indicaram a necessidade de uma cirurgia.

Mesmo com o risco de hemorragia devido ao uso do anticoagulante, a equipe médica decidiu não esperar os quatro dias previstos e realizou o procedimento de forma urgente. A cirurgia durou cerca de oito horas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado agradeceu pelas orações e mensagens de apoio. Ele continua em recuperação e ainda não há previsão de alta.