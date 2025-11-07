sábado, 8/11/2025

Vereadora Luiza realiza audiência pública sobre moradia indígena e o bem viver na Aldeia Urbana Inamaty Kaxé

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

A vereadora Luiza Ribeiro (PT), presidente da Comissão Permanente das Causas Indígenas da Câmara Municipal de Campo Grande, realizou nesta quinta-feira (06) mais uma audiência pública com o tema “Moradia indígena: uma condição para o bem viver”, desta vez na Aldeia Urbana Inamaty Kaxé, localizada no Bosque Santa Mônica.

A reunião faz parte de uma série de audiências itinerantes promovidas por Luiza Ribeiro para discutir a realidade das comunidades indígenas em contexto urbano. Essa foi a terceira edição do ciclo de debates, que tem abordado diferentes dimensões da moradia indígena, da regularização fundiária à valorização cultural, passando pela educação, saúde e segurança.

Segundo a vereadora, o conceito de bem viver indígena é mais amplo e precisa ser compreendido em sua totalidade.

“A questão da moradia digna envolve a regularização das casas já existentes e a garantia de moradia para famílias que ainda não foram abrigadas. Mas o bem viver indígena não pode considerar apenas a moradia estritamente. É preciso pensar também na valorização da cultura, na oportunidade de falar e estudar na língua materna, no atendimento à saúde e na educação que respeite a identidade indígena”, destacou Luiza.

A parlamentar também enfatizou que serviços públicos essenciais, como a UPA e as escolas localizadas nas proximidades da aldeia, devem estar preparados para atender a comunidade indígena com respeito à sua cultura e língua.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas, Lisio Lili, elogiou a iniciativa da vereadora.

“Esses eventos têm se tornado um espaço que nem imaginávamos a dimensão. Hoje fazem parte da construção de políticas públicas para os povos indígenas, seja na habitação, na educação ou na economia. Os povos indígenas estão construindo essa política junto com o poder público”, afirmou.

Para a moradora Vaniely Francisco, participar da audiência é uma oportunidade de fazer a voz da comunidade ser ouvida.

“Nós aqui moramos na cidade. Muitos chegaram morando em barracos, começaram a trabalhar nas empresas próximas e construíram suas casas. É importante sermos lembrados e participar dessas discussões”, ressaltou.

O cacique da aldeia, Josivaldo Delfino, destacou a importância de o debate sair do Legislativo e ir até as comunidades.

“Já estamos aqui há 11 anos. De um tempo para cá, ainda tínhamos barracos, mas a maioria já tem suas casas e agora vamos debater sobre a questão pública do contexto urbano”, pontuou.

Também participaram do encontro o Frei Wagner José da Rosa, coordenador da Pastoral Indigenista, que defendeu o direito à moradia como condição básica de dignidade humana, e o assistente social da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), William Oliveira, que destacou que conhecer de perto a demanda das comunidades é essencial para formular políticas públicas eficazes.

A Aldeia Urbana Inamaty Kaxé abriga mais de 300 pessoas em 67 lotes no bairro Bosque Santa Mônica. A comunidade parabenizou a iniciativa da vereadora e da Câmara Municipal por levar o debate até o território indígena.

As audiências anteriores realizadas por Luiza Ribeiro ocorreram na Aldeia Água Bonita, no bairro Tarsila do Amaral, e Comunidade Kadiwéu, na sede da Câmara Municipal.

A série de debates vai continuar com novas audiências públicas promovidas pela vereadora Luiza Ribeiro. A próxima será realizada na Aldeia Urbana Xunako Kopenoti, localizada no Jardim Inápolis. Em seguida, o ciclo chega à Aldeia Marçal de Souza, no bairro Tiradentes, e posteriormente abordará a questão da moradia indígena nas Aldeias Paravá e Bordon.

O objetivo é seguir fortalecendo o diálogo e a construção coletiva de políticas públicas que garantam o direito à moradia e o bem viver dos povos indígenas em Campo Grande.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Senar/MS leva saúde ao homem do campo no Novembro Azul

Milton - 0
O mês de novembro é marcado pela conscientização sobre a saúde masculina, com foco na prevenção do câncer de próstata. Pensando nisso, o Senar/MS...
Leia mais

Casa Rosa celebra 4 anos de dedicação à saúde da mulher

Milton - 0
A Associação Beneficente Casa Rosa comemora quatro anos de atuação voltada à saúde da mulher e à prevenção do câncer de mama. Fundada pelo...
Leia mais

Prefeitura de Ponta Porã adere ao programa Brasil Mais Produtivo

Milton - 0
A Prefeitura de Ponta Porã, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado, aderiu oficialmente ao programa Brasil Mais Produtivo, uma iniciativa do Governo...
Leia mais

Jamilson Name quer Expogenética MS no calendário oficial de eventos de MS

Milton - 0
O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou, nesta segunda-feira (3), um projeto de lei que propõe a inclusão da Expogenética MS no Calendário Oficial...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia