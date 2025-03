Vereador veterinário Francisco luta por melhorias em bairros da capital

Nesta terça-feira (18), o Vereador Veterinário Francisco apresentou importantes indicações para melhorar a qualidade de vida em diversos bairros da capital, incluindo Coophamat e Vila Almeida.

Um dos principais pontos que necessita de uma revitalização urgente é o centro comunitário do bairro, que é um local importante para o lazer das famílias da região. No entanto, o local está com muito mato alto, inclusive no parquinho das crianças e na academia ao ar livre, o que oferece riscos à população local.

Além disso, o vereador também solicitou a limpeza do canteiro central da rua Ministro José Linhares, no bairro Vila Almeida, que está acumulando resíduos e causando problemas para a população local.

O vereador reforçou a importância dessas indicações e se comprometeu em buscar soluções junto ao Executivo Municipal. “Fico muito feliz em ver a população participando do meu mandato. Quero trabalhar em prol de uma Saúde Única, cuidando das famílias, do meio ambiente e da população”, finalizou o vereador.

A população pode continuar participando do mandato do vereador e enviando suas solicitações e sugestões pelo WhatsApp (67) 9 9906-4077.