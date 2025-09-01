Vereador Professor Juari exige reforço policial no bairro Santo Eugênio

Na sessão da última quinta-feira (28), o vereador Professor Juari apresentou no plenário uma solicitação oficial para reforço policial no bairro Santo Eugênio. A medida surgiu após moradores da rua Frentini denunciarem uma escalada nos casos de furtos e roubos, inclusive durante o dia. O pedido destaca a necessidade de rondas ostensivas e presença contínua das forças de segurança nos pontos mais críticos, especialmente nos horários de maior circulação, como a saída das escolas.

Juari ressaltou que a insegurança tem tirado a tranquilidade dos moradores e comerciantes, que temem circular e trabalhar na região. Além do reforço policial, o vereador solicitou melhorias na iluminação pública e manutenção das áreas vulneráveis, entendendo que um ambiente urbano bem cuidado dificulta a ação criminosa.