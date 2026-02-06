sexta-feira, 6/02/2026

Vereador Otávio Trad defende discussão sobre estacionamento rotativo para fortalecer o comércio central

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na sessão ordinária desta quinta-feira (05), o vereador Otávio Trad cobrou ações do Executivo Municipal em relação ao estacionamento rotativo da região central da cidade. De acordo com o parlamentar, é uma reivindicação dos próprios lojistas.

“O estacionamento rotativo é uma ferramenta importante para a movimentação do comércio. Muitas vezes, o cliente deixa de comprar no centro da cidade pela dificuldade em encontrar uma vaga para estacionar. Isso impacta diretamente quem trabalha e depende do comércio local”, destaca o vereador.

Otávio Trad reforçou ainda que o assunto precisa voltar à pauta do Executivo, com diálogo e planejamento. “Esse é um debate que precisa ser retomado com responsabilidade, ouvindo os comerciantes, a população e buscando uma solução que organize o trânsito, facilite o acesso ao centro e fortaleça a economia da cidade”.

