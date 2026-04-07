Vereador Dr. Jamal destaca importância do Dia Mundial da Saúde e reforça compromisso com a população

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

No Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, o vereador Jamal Salem destacou a importância de cuidar da saúde da população e reforçou seu compromisso com ações que promovam mais qualidade de vida para os moradores de Campo Grande.

Segundo o parlamentar, a data é um momento de reflexão sobre os cuidados essenciais com o corpo e a mente, além de evidenciar a necessidade de investimentos contínuos na saúde pública. “A saúde é um direito de todos e deve ser tratada como prioridade. Precisamos garantir atendimento digno, prevenção e acesso para toda a população”, afirmou.

Dr. Jamal também ressaltou a importância de hábitos saudáveis no dia a dia, como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico regular. Ele ainda destacou seu trabalho na Câmara Municipal, com indicações e ações voltadas à melhoria dos serviços de saúde na capital.

A data, instituída pela Organização Mundial da Saúde, reforça a importância de políticas públicas eficazes e do cuidado coletivo, lembrando que a saúde vai além da ausência de doenças — é qualidade de vida para todos.

O gabinete do vereador permanece à disposição para receber demandas e acompanhar de perto as necessidades dos bairros, mantendo um trabalho constante em diferentes regiões da cidade.

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