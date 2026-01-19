terça-feira, 20/01/2026

Vander Loubet convida Soraya Thronicke para “dobradinha” no Senado

MS terá duas vagas para disputa ao Senado em 2026

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado federal e presidente estadual do PT em MS, Vander Loubet, fez um convite pessoal à senadora Soraya Thronicke (Podemos) para disputar o Senado Federal nas eleições de 2026, sugerindo até uma possível ‘dobradinha’, já que o Estado terá duas vagas na disputa. Vander confirmou a conversa, ocorrida no fim do ano passado, e destacou que o Podemos não deve garantir a senadora como representante da base de apoio do ex-presidente Lula em MS, abrindo espaço para que ela possa se filiar ao PDT ou PSB.

Ele também mencionou que, caso Soraya queira disputar uma vaga de deputada federal, há espaço para negociação com o PV, reforçando a chapa do PT, que mantém federação com o PV e o PCdoB, partidos que já anunciaram planos de lançar dois candidatos a deputado federal e dois a estadual. Segundo Vander, a decisão final depende exclusivamente da senadora, que deve analisar os números e fazer sua avaliação sobre a corrida ao Senado, considerando até mesmo a possibilidade de reeleição.

A assessoria de Soraya informou que não comentará sobre articulações políticas no momento, pois todas as conversas ainda são internas. Advogada de formação, Soraya iniciou sua carreira política em 2018 pelo PSL, sendo eleita senadora como aliada de Bolsonaro, mas rompeu com o ex-presidente e se tornou crítica dele nas eleições de 2022, quando concorreu à Presidência da República pelo União Brasil.

POLÍTICA

