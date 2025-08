Uruguaio com mandado internacional é preso na fronteira com MS

Na manhã desta terça-feira (5), agentes da Sétima Delegacia de Polícia de Pedro Juan Caballero efetuaram a prisão de Sergio Ariel Montes Maneiro, cidadão uruguaio com mandado de prisão internacional. A detenção ocorreu no bairro Jardín Aurora, motivada por uma denúncia de violência doméstica, ainda em fase de investigação.

Sergio afirma que a prisão é uma retaliação de sua ex-amante, com quem manteve um relacionamento de seis meses que terminou recentemente. Segundo ele, a mulher estaria o perseguindo e fazendo acusações falsas para prejudicá-lo.

“Ela era minha amante, e eu não tenho mais nada a ver com aquela mulher. Está me acusando injustamente para me machucar”, declarou Montes Maneiro, negando qualquer contato recente ou agressão física.

O subcomissário José María Ortiz, subchefe da delegacia, informou que o caso será encaminhado ao Ministério Público para que a denúncia seja apurada com rigor. Enquanto isso, o uruguaio permanece detido na delegacia, aguardando os próximos passos legais.

A situação evidencia os desafios em casos envolvendo acusações de violência e disputas pessoais, destacando a importância da investigação criteriosa para assegurar justiça às partes envolvidas.