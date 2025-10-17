sexta-feira, 17/10/2025

Uber exclui modelos das categorias Black e Comfort a partir de janeiro de 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Uber endureceu as regras e anunciou que a partir de janeiro de 2026, fará uma atualização na lista de veículos permitidos a rodar nas categorias Black e Comfort em diversas cidades brasileiras. Segundo a empresa, a medida visa aprimorar a experiência dos passageiros e aumentar a atratividade dos serviços premium, já que de acordo com pesquisas promovidas pela plataforma, a falta de atratividade na categoria, que não se diferenciava tanto em matéria de veículo, a tornava pouco acessada.

Na categoria Uber Black, haverá alteração no ano mínimo de fabricação dos veículos aceitos (variando de acordo com a cidade) e veto de alguns modelos de veículos. Por exemplo, em São Paulo, o automóvel Virtus só roda na categoria se for fabricado a partir de 2026, enquanto o modelo Duster será aceito a partir de 2023. Alguns modelos como o Renault Kardian, o Citroën Basalt, o Chery Tiggo 3X, o Peugeot E-2008, entre outros, não poderão operar como Uber Black independente do ano de fabricação. Os veículos da categoria Black também deverão possuir ar-condicionado, quatro portas e ter obrigatoriamente as cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. E para o motorista rodar na categoria, ele deverá ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma avaliação mínima de 4,85.

Na categoria Uber Comfort, o ano mínimo de fabricação dos veículos varia conforme o modelo e a cidade. Por exemplo, em São Paulo, o Etios Sedan, Voyage, Prisma, Logan e Cobalt devem ser de 2019 ou mais recentes, enquanto o Polo deve ser de 2023. O Renault Logan não poderá rodar na categoria confort a partir de julho de 2026 independentemente do ano de fabricação. Os veículos devem ter ar-condicionado e quatro portas e os motoristas parceiros precisam ter mais de 100 viagens na plataforma e manter uma avaliação mínima que varia entre 4,80 e 4,85, dependendo da cidade.

As alterações gerou revolta em muitos motoristas que já rodam nessas categorias e tiveram seus veículos excluídos pela Uber dessas categorias. As alterações detalhadas foram publicadas pelo aplicativo no site oficial da Uber, e as mudanças devem entrar em vigor a partir do ano que vem. Segundo a Uber, essa é uma forma de fornecer um serviço de maior qualidade para o usuário que está disposto a pagar mais por conforto.

