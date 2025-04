Tupã envia 420 escorpiões ao Butantan para produção de Soro

O município de Tupã/SP enviou 420 escorpiões ao Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção de soro antiescorpiônico. Os animais, capturados pela equipe do CCZ, foram encaminhados na última semana. O veneno do escorpião, como o amarelo, pode causar sérias complicações, afetando o sistema nervoso e provocando sintomas como dor intensa, vômitos e até choque.

Tupã participa ativamente do programa estadual de escorpionismo desde 2023, realizando capturas, orientações e enviando amostras ao Butantan. Em entrevista, Meiriele Cristina Santos, chefe do setor de Zoonoses, destacou o aumento no número de acidentes: 112 registrados no primeiro trimestre de 2025, comparado a 126 no mesmo período do ano anterior.

A cidade é a única no centro-oeste paulista a colaborar de forma integral com o programa, que visa ampliar a produção de soro e prevenir acidentes graves. Em 2023, mais de 2 mil escorpiões foram enviados ao Butantan, e a expectativa é aumentar essa quantidade em 2025. O CCZ segue monitorando as áreas com maior incidência de escorpiões e orientando a população sobre medidas preventivas.