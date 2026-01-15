quinta-feira, 15/01/2026

Trump recebe María Corina Machado em Washington para discutir futuro da Venezuela

Milton
Publicado por Milton
Foto: Andrew Caballero-reynolds

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2025, em um almoço na Casa Branca. O encontro marca o primeiro contato direto entre os dois desde a operação que levou à captura do ex-presidente Nicolás Maduro. A aproximação de Machado com Trump vinha se deteriorando após a avaliação de inteligência americana indicar dificuldades para ela governar a Venezuela. Assessores de alto escalão, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio, influenciaram Trump a manter uma postura cautelosa.

Apesar disso, o presidente americano afirmou recentemente estar “ansioso” pelo encontro. Machado também comentou a intenção de entregar simbolicamente o Nobel a Trump, embora o Comitê do Nobel tenha afirmado que o prêmio é intransferível. A reunião ocorre em meio a negociações internacionais sobre a transição democrática na Venezuela. Washington demonstra interesse em buscar estabilidade política sem envolvimento militar direto.

A agenda de Machado inclui ainda reuniões com senadores e autoridades americanas. O encontro simboliza um momento delicado nas relações entre EUA e oposição venezuelana, com foco no futuro institucional do país.

