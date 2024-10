Três pessoas morreram após desabamento de muro durante tempestade

A tragédia em Bauru, onde um muro desabou durante uma tempestade, resultou na morte de uma mãe, seu filho de 6 anos e um homem que estava ajudando-os. O incidente ocorreu na sexta-feira (11) e foi confirmado nesta segunda (14), com a identidade do homem ainda aguardando confirmação junto à família.

Moradores relataram que a mãe, Joice Nascimento dos Santos (33) e seu filho, Luiz Otávio, estavam carregando sacolas de supermercado quando foram atingidos. Joice e Luiz Otávio foram sepultados no sábado (12), enquanto a identificação do terceiro indivíduo foi concluída pelo IML por meio das impressões digitais.

O local, onde estava sendo realizada uma obra, já havia apresentado problemas anteriores, com um portão sendo arrancado em outra tempestade. O proprietário do terreno afirmou que tinha a documentação necessária para a obra e que o projeto foi aprovado antes do início.

O desabamento ocorreu sob fortes chuvas e ventos, registrando 24,6 mm de chuva e ventos de até 52 km/h. A rua permaneceu interditada até que os destroços fossem removidos.

Lucimara Alves do Nascimento, mãe de Joice e avó de Luiz Otávio, expressou sua dor e destacou que a rotina da família girava em torno das atividades diárias, que incluíam levar Luiz para a escola e buscar atendimento médico.

Esse triste acontecimento reforça a necessidade de fiscalização rigorosa em obras e a importância de garantir a segurança em áreas urbanas.