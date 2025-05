TRE absolve Adriane e Camila; Lidio fala em justiça feita

O deputado estadual Lidio Lopes comentou nesta terça-feira (27) a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) que manteve os mandatos da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e da vice-prefeita Camila Nascimento (Avante). A corte rejeitou, por 5 votos a 2, o recurso que pedia a cassação das gestoras por suposta compra de votos nas eleições de 2024.

Em entrevista, Lidio celebrou o resultado e criticou as acusações. “A justiça foi feita. Foi uma eleição democrática e limpa”, afirmou. O parlamentar disse que as denúncias foram baseadas em depoimentos frágeis e desmentidos pela falta de provas. “Tentaram fraudar testemunhas. Numa reunião com mil pessoas, ninguém teria gravado compra de votos?”, questionou.

O relator do caso, juiz Alexandre Antunes da Silva, votou contra a cassação por ausência de provas concretas. A maioria do tribunal seguiu o entendimento, reforçando a legitimidade da eleição.

Lidio se mostrou confiante na continuidade do mandato. “Agora, Adriane e Camila poderão focar nos projetos para Campo Grande”. Ainda cabe recurso ao TSE.