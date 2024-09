Tragédia no Líbano: Adolescente brasileira morre em ataques aéreos

A família de Mirna Raef Nasser de 16 anos nascida em Balneário Camboriú, confirmou sua morte no Líbano durante ataques aéreos israelenses. O trágico incidente destaca o impacto devastador do atual conflito na região, que já resultou em centenas de mortes.

Mirna e seu pai, Raef Hussein Nasser, de 46 anos, foram atingidos em casa no norte do Líbano na última segunda-feira (25). A família havia deixado sua casa temporariamente devido a ataques anteriores, mas retornou para buscar roupas e material escolar. “Nesse momento, veio o bombardeio”, relatou Ali Hussein Nasser, tio da jovem.

A mãe e os três irmãos de Mirna estavam em outro local e não foram feridos. Atualmente, a família está em Beirute, buscando segurança.

ITAMARATY

O Itamaraty ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas expressou preocupação com a situação dos brasileiros no Líbano. O governo está avaliando uma possível missão de resgate para proteger os cidadãos que permanecem na região de conflito.

CONFLITO

Desde o início de outubro, Israel intensificou seus ataques no Líbano como resposta às hostilidades do Hezbollah, que se alinha ao Hamas. Israel alega que os alvos são estruturas militares do Hezbollah, mas os ataques têm afetado civis, levando a um aumento significativo de deslocados e vítimas fatais.

IMPACTO HUMANITÁRIO

Com mais de 500 vítimas em um único dia de ataques, a situação humanitária no Líbano é crítica. Organizações internacionais alertam sobre a necessidade urgente de assistência para os que perderam suas casas e estão em busca de abrigo.

A morte de Mirna Raef Nasser é um lembrete sombrio do custo humano do conflito no Oriente Médio. Enquanto o mundo observa, a pressão por um cessar-fogo e por ações humanitárias se intensifica, destacando a necessidade de proteger os civis em meio à violência.