quarta-feira, 21/01/2026

Tragédia em salgadaria na Avenida Júlio de Castilho

Homem mata patrão da esposa e comete suicídio em Campo Grande

Milton
Milton
Fotos: Henrique Arakaki

O proprietário da Luigi Salgados, André Luis Mitidiero (46) foi assassinado pelo gerente Eduardo Araújo (32) em um ato motivado por suspeitas de traição. O crime ocorreu na lanchonete localizada na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Lar do Trabalhador, na tarde desta quarta-feira (21).

Eduardo atacou André com uma faca após encontrar sua esposa, que trabalhava no local, junto do patrão. A funcionária tentou intervir, mas não conseguiu evitar a tragédia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas André não resistiu aos ferimentos. Ele foi encontrado sem vida, enquanto Eduardo ainda apresentava sinais vitais, mas também não sobreviveu.

A cena foi descrita como “triste e impactante” por testemunhas. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no local investigando o caso. Estabelecimentos próximos estão em choque com o ocorrido.

