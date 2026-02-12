Tragédia em Itumbiara: Secretário mata filho e se suicida

Crime chocou a comunidade local e gerou luto oficial na cidade

Na noite de quarta-feira (11), Thales Naves Alves Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, cometeu um ato trágico ao matar seu filho de 12 anos, Miguel Araújo Machado, e, em seguida, se suicidar. O filho mais novo, de apenas 8 anos, foi submetido a uma cirurgia e encontra-se em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara. No momento do crime, a esposa de Thales estava em viagem, e a família tomou conhecimento da tragédia após uma postagem em tom de despedida feita por Thales em suas redes sociais, que foi rapidamente excluída.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil já iniciou uma investigação, sem suspeitas de envolvimento de terceiros. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias e suspendeu os atendimentos ao público. O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha expressaram solidariedade à família enlutada, enquanto o corpo de Miguel é velado na casa do avô, o prefeito Dione Araújo.

Este lamentável incidente destaca a violência familiar e sua devastadora repercussão na sociedade.