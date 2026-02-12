sexta-feira, 13/02/2026

Tragédia em Itumbiara: Secretário mata filho e se suicida

Outro filho permanece em estado gravíssimo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram de Thales Machado

Crime chocou a comunidade local e gerou luto oficial na cidade

Na noite de quarta-feira (11), Thales Naves Alves Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, cometeu um ato trágico ao matar seu filho de 12 anos, Miguel Araújo Machado, e, em seguida, se suicidar. O filho mais novo, de apenas 8 anos, foi submetido a uma cirurgia e encontra-se em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara. No momento do crime, a esposa de Thales estava em viagem, e a família tomou conhecimento da tragédia após uma postagem em tom de despedida feita por Thales em suas redes sociais, que foi rapidamente excluída.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil já iniciou uma investigação, sem suspeitas de envolvimento de terceiros. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias e suspendeu os atendimentos ao público. O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha expressaram solidariedade à família enlutada, enquanto o corpo de Miguel é velado na casa do avô, o prefeito Dione Araújo.

Este lamentável incidente destaca a violência familiar e sua devastadora repercussão na sociedade.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat convoca cadastrados do Primt

ANELISE PEREIRA - 0
Por meio de publicação extra do Diogrande, desta sexta-feira (6), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou o complemento da lista de convocados a...
Leia mais

Policial do Garras volta ao trabalho após prisão por propina

Milton - 0
Retorno ocorre em atividades administrativas enquanto tramita ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro O policial Augusto Torres Galvão Florindo, que teve o exercício...
Leia mais

Homem é preso por maus-tratos a cães desnutridos

Milton - 0
Denúncia anônima levou à ação policial em Campo Grande Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (5) por maus-tratos a animais e resistência à...
Leia mais

Piloto de moto é preso com drogas em MS

Milton - 0
Suspeito foi levado à delegacia após abordagem de rotina A Polícia Militar deteve um homem na tarde de quarta-feira (11) no bairro Industrial de Lourdes,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia