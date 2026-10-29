Traficantes apostam na brita para esconder bunker do tráfico em MS

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

Oficina mecânica escondia depósito subterrâneo em Caarapó

Os malandros acharam que esconder droga debaixo da terra era garantia de sossego. Em Caarapó, montaram um bunker subterrâneo dentro de um imóvel onde funcionava uma oficina mecânica. Os traficantes investiram no esconderijo subterrâneo, mas nem toda obra criminosa termina como planejado: a polícia descobriu o bunker e desenterrou o esquema.

A Operação Bunker, deflagrada nesta quinta-feira (29), terminou com sete presos. A Polícia Civil também cumpriu sete mandados de busca e apreendeu arma e munições. O esconderijo era caprichado, mas o plano não saiu como os criminosos esperavam.

Hilux roubada e prejuízo milionário para o crime

Segundo a investigação, o grupo usava caminhonetes Hilux SW4 furtadas ou roubadas, com placas adulteradas, para transportar drogas. A quadrilha também teria uma estrutura financeira montada para dificultar o rastreamento do dinheiro. No balanço, foram apreendidos 5.668 Kg de maconha, 7,8 Kg de haxixe e três caminhonetes, com prejuízo estimado em R$ 12,5 milhões para a organização.

Não adianta enterrar toneladas de drogas nem montar bunker subterrâneo: o trabalho investigativo da Polícia Civil foi lá e desenterrou o esquema criminoso.

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