Flamengo e Denílson: briga milionária chega ao STJ

Disputa ultrapassa R$ 20 milhões e envolve direitos de imagem do período em que Denílson defendeu o Flamengo, em 2000

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Denílson Show

Passagem relâmpago, cobrança duradoura

O Flamengo e Denílson voltam a se enfrentar, desta vez longe dos gramados e com milhões de reais em jogo. O STJ marcou para terça-feira (3) o julgamento dos embargos de declaração envolvendo a disputa judicial. A ação é movida pela empresa Best Football Ltda., ligada ao ex-jogador, que cobra valores referentes a direitos de imagem do período em que defendeu o Rubro-Negro, em 2000.

A passagem de Denílson pelo clube carioca foi curta: apenas 17 partidas e quatro gols, após empréstimo do Real Betis, da Espanha. Pelo visto, a conta fora de campo ganhou fôlego muito maior que a carreira no Flamengo. Segundo informações do UOL, a disputa ultrapassa R$ 20 milhões.

O processo será analisado pela Terceira Turma do STJ, sob relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas. Enquanto a bola rolava por poucos jogos, a cobrança atravessou os anos e chegou à mais alta instância judicial do caso. No futebol, o apito final encerra a partida; na Justiça, a conta pode continuar correndo.

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