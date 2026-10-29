Avançar Cidades: Capital é selecionada para receber R$ 411 mi para obras de pavimentação e drenagem

Nesta semana Campo Grande foi selecionada com a destinação de R$ 411,73 milhões por meio do programa Avançar Cidades, projeto que tem como objetivo financiar melhorias de infraestrutura urbana em municípios brasileiros. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, na última quarta-feira (28).

O montante, assim que repassado à capital, será integralmente investido em obras de saneamento e pavimentação de diversos bairros. Após divulgada a seleção, o município aguarda os trâmites burocráticos do governo federal para receber o repasse financeiro.

“Asfalto é o sonho de todos os moradores que moram em ruas de terra, e é atrás disso que estamos indo. O sonho da população de Campo Grande também é o meu sonho, e infraestrutura é qualidade de vida. Serão vários quilômetros de pavimentação nova na cidade e com o sistema de captação de água das chuvas, para que, futuramente, não tenha que quebrar tudo de novo para fazer a drenagem das ruas”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O Avançar Cidades é um programa de financiamento do Governo Federal, que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para custear obras estruturais em todo o país. Campo Grande apresentou um projeto para pavimentação em cerca de 20 bairros nas sete regiões do município.

O valor de R$ 411,73 milhões é destinado à mobilidade urbana, conforme a proposta previamente elaborada pelo município e deve ser utilizado exclusivamente à qualificação viária; podendo ser implementação de novo asfaltamento, recuperação e recapeamento da pavimentação, além de sinalização viária, moderação de tráfego e obras de acessibilidade.