Natal Solidário: MS MotoWeek arrecada brinquedos na Feira Central 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O 1º MS MotoWeek Bioceânica, que começa hoje (29) e segue até domingo (1º), será um ponto oficial de arrecadação da Campanha Natal Solidário 2026. Promovida pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) a iniciativa disponibilizará caixas coletoras no local do evento para receber doações de brinquedos novos voltados a crianças em situação de vulnerabilidade social. 

A presidente do FAC, Adir Diniz, enfatiza a relevância de integrar o apoio comunitário a grandes encontros culturais e turísticos do Estado. “É muito gratificante estimular os participantes e o público em geral, de um evento cultural regional, como este, a perceberem que a solidariedade é um gesto que cabe em todas as ações sociais e, principalmente, as culturais”, destacou. 

A presidente da Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Appel Soares de Melo, à frente da organização do evento, reforçou o convite à população para transformar o encontro de motoclubes em uma corrente de doação. 

“Nesse evento aqui é a oportunidade de fazer uma criança feliz. Esperamos que todo mundo venha; é um evento gratuito. Mas lembre-se de que o Natal está chegando e nós podemos depositar o nosso brinquedo para fazer uma criança feliz. E podemos experimentar pratos típicos. Esse evento é composto por todos os motoclubes da capital e do estado”, explicou Alvira Appel Soares de Melo. 

Considerado o marco zero para consolidar Mato Grosso do Sul no circuito de encontros de motoclubes nacionais e internacionais, o MS MotoWeek reúne a comunidade em torno do fortalecimento da economia, da cultura local e do suporte social às famílias campo-grandenses. 

O evento gratuito une a cultura do motociclismo, a gastronomia típica da Feira Central e atrações musicais à causa solidária. A programação de abertura terá apresentação da banda histórica da Jovem Guarda, Os Incríveis, em celebração aos seus 60 anos de carreira, ao lado da banda Haiwanna. Nos dias seguintes, o palco receberá a banda Whisky de Segunda na sexta-feira (30), Banda V12 no sábado (31) e o Grupo Samba do Caramelo no domingo (1º). 

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