Defesa Civil alerta para risco de temporais durante feriadão 

Alerta da Defesa Civil em vigor entre quinta e sexta-feira

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu dois alertas nesta quinta-feira (29) para o risco de fortes precipitações durante todo o feriado. Um deles, que alerta a possibilidade de chuvas intensas, tem início às 23h de hoje até às 22h59 de amanhã (30). O segundo, sobre a possibilidade de tempestades, está em vigor das 23h de sábado (31) às 22h59 de domingo (1º).

Alerta de Defesa Civil em vigor entre sábado e domingo

Os alertas amarelos foram emitidos pela possibilidade de chuvas fortes, variando entre 20 e 30 milímetros por hora, ou 50 milímetros por dia, associadas a ventos intensos. Ainda conforme os alertas, há risco baixo de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em diversas regiões da cidade. Os comunicados foram feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O informativo sobre o risco de tempestades ainda informa a possibilidade de ventos intensos e queda de granizo. A estimativa de precipitação entre sábado e domingo é similar àquela dos dois dias anteriores, variando entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia.

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156.

Naqueles casos em que a queda total ou parcial da árvore aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou planta estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.