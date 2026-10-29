Aos 16 anos, Naná Silva despacha favoritas e chega às quartas no WTA 125

Jovem brasileira vence adversárias mais experientes e mostra que idade não ganha jogo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Rafael Pignataro

Naná avança em Curitiba e deixa favoritas com motivos de sobra para rever suas estratégias

Aos 16 anos, Nauhany Vitória Leme da Silva, a Naná, resolveu mostrar que experiência não ganha partida sozinha. Nesta quarta-feira (28), a jovem brasileira chegou pela primeira vez às quartas de final de um torneio profissional da WTA, no WTA 125 de Curitiba. A vítima da vez foi a argentina Luisina Giovannini, de 19 anos e número 199 do ranking mundial.

Naná venceu por duplo 6/4, provando que, na quadra, currículo bonito não devolve bola nem garante vitória. Na estreia, a brasileira já havia derrubado a grega Despina Papamichail, ex-top 150 da WTA, por 2 sets a 1. Pelo visto, as favoritas entraram em quadra com o nome pesando, mas esqueceram que o jogo se decide na raquete.

Agora, Naná aguarda a vencedora do duelo entre Francesca Jones, principal cabeça de chave, e a brasileira Marjorie Souza. Enquanto concilia o circuito profissional com a carreira juvenil, a promessa brasileira segue avançando e deixando claro que, no tênis, subestimar adversária pode custar caro.

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