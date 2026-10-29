CCZ leva vacinação antirrábica casa a casa ao Coophavila II e Tarumã

A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos segue em formato casa a casa e tem programação confirmada para sexta-feira (30) e sábado (31), nos bairros Coophavila II e Tarumã. A ação é realizada pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A médica-veterinária Maria Aparecida Conche alerta que os agentes estarão devidamente identificados e uniformizados, de camiseta e boné azul com a logo do CCZ, visitando as residências para imunizar os animais. A orientação é que os tutores recebam bem as equipes, mantenham cães e gatos em local acessível e apresentem a carteirinha de vacinação, quando disponível.

A campanha é essencial para proteger os pets e toda a família, já que a raiva é uma doença grave, com letalidade de quase 100%, mas que pode ser totalmente prevenida com a vacina. A previsão para estender a campanha ao bairro Batistão depende do andamento dos trabalhos.

A programação pode ser alterada em caso de chuva. Mas se tudo ocorrer dentro do previsto e com a cobertura total dos bairros programados para sexta e sábado, as equipes seguirão para a região do Batistão, no domingo (02) e na segunda-feira (03).

A confirmação do bairro será feita nas redes sociais, após o balanço do fim de semana. A população deve ficar atenta aos canais oficiais da Prefeitura para não perder a atualização.