Funtrab não terá atendimento de 30 de outubro a 2 de novembro, serviços voltam na terça-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Governo do Estado transferiu para sexta-feira (30) o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Portanto, a Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) informa que não haverá atendimento ao público de 30 de outubro a 2 de novembro, em razão do ponto facultativo do Dia do Servidor Público e do feriado de Finados.

O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (03/11). O decreto, assinado pelo governador Eduardo Riedel, foi publicado no dia 6 de outubro e se aplica aos órgãos públicos estaduais.

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