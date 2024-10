Tosquia e Vacinação: Ferramentas Contra as Clostridioses em Ovinos

A tosquia e a vacinação dos rebanhos de ovinos contra as clostridioses são procedimentos que os produtores da região Centro-Oeste devem adotar entre os meses de agosto e setembro para evitar perdas econômicas. A tosquia dos animais, independente da raça, favorece o desempenho reprodutivo e o ganho de peso, além de ser recomendada por fatores de ordem fisiológica.

O período que vai da segunda quinzena de agosto até o fim da segunda quinzena de setembro, na transição entre o inverno e a primavera, é indicado para esse manejo, pois se caracteriza pela diminuição do frio e ausência de chuvas, que poderiam debilitar os animais com a retirada da lã.

Em relação às clostridioses, a proteção dos rebanhos é feita por meio da vacinação, já que o tratamento com antibióticos não é efetivo. A vacina é polivalente, ou seja, protege contra vários tipos de bactérias e confere alto grau de imunidade. Existem várias opções de vacinas no mercado, com marcas sendo comercializadas a partir de um custo médio de R$ 1,20 por animal.

Todo o rebanho deve ser vacinado conforme as orientações de um bom médico veterinário. As clostridioses, depois de desencadeadas, são doenças que matam muito rápido e o custo de tratamento é alto. Portanto, a forma mais eficaz de prevenção é a vacinação de todo o rebanho.

Aproveite o bom desempenho do seu rebanho e colha os resultados positivos de um mercado de carnes que caiu no gosto popular. Entre em contato com o SENAR da sua região e estabeleça parcerias para o seu criatório. Fica a dica!