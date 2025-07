Estudante de Amambai conquista medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática

No último dia 30 de junho, o Rio de Janeiro sediou a cerimônia nacional de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), considerada a maior competição científica estudantil do Brasil.

Entre os 683 alunos de todo o país premiados com medalha de ouro, um dos destaques foi o sul-mato-grossense Heitor Brites Oleksyw, estudante da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, localizada no município de Amambai, no interior do Estado.

Heitor esteve ao lado de outros dois estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul que também conquistaram medalhas de ouro, em uma cerimônia repleta de emoção, reconhecimento e celebração da excelência estudantil. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a OBMEP contou com a participação de mais de 18,5 milhões de alunos em todo o país.

O estudante, que já havia conquistado medalha de bronze em edições anteriores, conta que sua trajetória com a OBMEP começou de forma despretensiosa.

“Quando fiz pela primeira vez, achei que era só uma das várias provas do governo, sem muita preocupação. Mas depois que ganhei bronze e fui descobrindo os benefícios que a OBMEP poderia me dar, passei a me dedicar mais aos estudos. No ano passado, fiz a prova novamente e me tornei um dos medalhistas de ouro”, compartilhou Heitor.

A experiência da premiação no Rio de Janeiro foi marcante para o jovem, que vê na OBMEP um divisor de águas em sua vida acadêmica.

“Essa semana tive a oportunidade de viajar para receber minha medalha, participar de vários eventos e conhecer novas pessoas. Foram experiências incríveis e inesquecíveis. Isso me ajudou a descobrir que, com dedicação, posso chegar a vários lugares. Foi muito gratificante poder dizer com muito orgulho que estou entre os melhores do Brasil”, completou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Os medalhistas participaram de uma programação especial, com jantar de boas-vindas, sorteio de brindes, salão de jogos e palestra com o cientista Lucas Nissenbaum, do IMPA.

De acordo com o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, “há 20 anos a OBMEP alcança quase a totalidade do território nacional identificando talentos e incentivando o gosto pelo aprendizado da matemática. É cada vez mais comum que universidades utilizem o desempenho em olimpíadas como critério de seleção”.

Além do reconhecimento, os medalhistas da OBMEP têm a oportunidade de ingressar no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), com aulas avançadas de matemática e bolsa mensal de R$ 300, oferecida pelo CNPq.