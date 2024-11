Tieta volta ao Vale a Pena Ver de Novo

A partir de 2 de dezembro, o Vale a Pena Ver de Novo traz de volta uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira: Tieta. Baseada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a trama foi um grande sucesso nos anos 1989 e 1990 e agora, 35 anos após sua estreia, continua viva na memória dos telespectadores. Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, a novela cativou o público com sua mistura de humor irreverente e personagens inesquecíveis.

A história, ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste, acompanha a jornada de Tieta, interpretada por Betty Faria na fase adulta. Após ser expulsa de casa pelo pai, ela retorna à cidade rica e determinada a se vingar das pessoas que a humilharam. O elenco também se destaca com grandes atuações, como as de Joana Fomm, como a vilã Perpétua, e Cássio Gabus Mendes, como o seminarista Ricardo.

Com a reexibição, muitos telespectadores expressaram desejo de ver Tieta no lugar de Alma Gêmea, reforçando o impacto que a novela ainda tem nas redes sociais. Betty Faria, que interpretou a protagonista, comemora a volta da trama, destacando a visão e coragem de Tieta como uma personagem à frente de seu tempo, que, ainda hoje, é vista como revolucionária.

Tieta retorna com o humor e as lições de superação que a tornaram um marco da teledramaturgia brasileira.