Terenos celebra 72 anos com pacote histórico de obras, investimentos e festa para a população

A cidade de Terenos completa 72 anos de história e quem ganha o presente é a população. Para comemorar a data, a Prefeitura preparou um conjunto expressivo de obras, entregas de investimentos e uma grande festa de rodeio com shows musicais, celebrando o desenvolvimento do município com trabalho, compromisso e alegria.

Entre os destaques da programação de aniversário está o lançamento da construção de 50 casas populares no Conjunto Vivare, que vai garantir moradia digna para dezenas de famílias terenenses. A infraestrutura urbana também ganha atenção com o recapeamento asfáltico dos bairros Garcia Leal e Centro, além do asfaltamento da região da Ponte do Grego, uma reivindicação antiga da comunidade.

A área da saúde avança com importantes entregas, como a reforma do Posto de Saúde da Patagônia, a criação da Sala para atendimento de alunos com autismo, voltada ao atendimento especializado de crianças com TEA, e a implantação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que reforçará o cuidado com a saúde mental no município. Outra grande conquista é a chegada de uma ambulância do SAMU, que amplia e qualifica o atendimento de urgência e emergência.

A segurança também foi contemplada com a implantação de 50 câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos da cidade e a instalação de sistemas de vigilância nas escolas da rede municipal, trazendo mais tranquilidade para alunos, pais e professores.

Na zona rural, a Prefeitura vai construir três pontes de concreto sobre os córregos Pito, Varredouro e Varjão, facilitando o acesso e garantindo mais segurança no tráfego. Já o programa Semear Terenos promete incentivar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do campo.

Outro destaque é o programa Regulariza Terenos, que está promovendo a regularização fundiária de imóveis urbanos, garantindo o direito à escritura para centenas de famílias.

Para celebrar tantas conquistas, a cidade também se prepara para uma grande festa de rodeio, com shows musicais gratuitos. As atrações principais incluem a cantora Luiza Martins, destaque da nova geração sertaneja, e a dupla João Gustavo & Murilo, que promete levantar o público com seus sucessos.

Com uma programação que une investimento público e celebração popular, Terenos mostra que está em ritmo de crescimento, sem perder suas raízes. Os 72 anos serão comemorados com orgulho, trabalho e festa — do jeito que o povo terenense merece.