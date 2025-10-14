terça-feira, 14/10/2025

Tentativa de feminicídio em Aquidauana choca moradores

Crime expõe falhas na proteção de vítimas e reforça necessidade de denúncia imediata

Publicado por Milton
Foto: O Pantaneiro

Um homem foi preso após tentar matar sua ex-companheira a tiros no último sábado (11), em Aquidauana. A prisão aconteceu na segunda-feira (13), quando ele se apresentou voluntariamente à DAM da cidade. De acordo com o relato da vítima, ela voltava para casa quando foi seguida por uma motocicleta com o farol apagado. Ao chegar em frente à residência, reconheceu que o condutor era seu ex-companheiro.

O agressor desceu da moto, puxou a mulher pelos cabelos, deu um tapa em seu rosto e afirmou: “Você vai ver o que é homem”. Em seguida, a empurrou para o outro lado da rua e sacou uma arma de fogo. A mulher caiu no chão e começou a gritar por socorro. O homem então disparou contra ela a curta distância. A vítima conseguiu se esquivar, se debatendo no chão, e implorou pela própria vida.

Uma vizinha que presenciou o crime gritou pedindo que o agressor parasse, fazendo com que ele fugisse do local. A Polícia Civil realizou buscas, mas não conseguiu localizá-lo no mesmo dia. Com o mandado de prisão expedido, o suspeito decidiu se apresentar à polícia e foi preso. Ele permanece detido e à disposição da Justiça. A vítima sobreviveu, mas está abalada.

A DAM reforça que qualquer ameaça deve ser denunciada imediatamente, e segue atuando no combate à violência doméstica em Aquidauana.

