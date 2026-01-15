quinta-feira, 15/01/2026

Técnico de supermercado preso por vender carne podre

Milton
Publicado por Milton
Foto: Dayene Paz

O responsável técnico de um supermercado localizado na Avenida Rita Vieira foi preso nesta quarta-feira (14) após fiscalização da Decon, que ocorreu depois de uma denúncia sobre irregularidades no estabelecimento. Segundo o delegado Paulo Roberto Diniz, durante a ação os policiais constataram que a carne comercializada era imprópria para consumo, sendo transportada congelada de uma unidade do supermercado Gauchão para outra e, após o transporte, descongelada e congelada novamente, procedimento que compromete a qualidade do produto e o torna inseguro.

Mesmo com a fiscalização em andamento, o atendimento ao público seguiu normalmente, e consumidores presentes demonstraram surpresa ao ver a operação. A carne considerada inadequada para consumo foi apreendida, e além da Decon, participaram da fiscalização o Procon, a Perícia Civil e equipes da Vigilância Sanitária.

O proprietário do supermercado não foi localizado, mas o gerente da unidade foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Funcionários informaram que não havia representantes no local no momento da reportagem, mas o estabelecimento permanece aberto para manifestações futuras.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Preparação para a Copa União Master de Basquetebol 2026

Milton - 0
A bola vai subir novamente para a 5ª edição da Copa União Master, organizada pelo Deportivo América, competição que cresce a cada ano em...
Leia mais

Economia em Foco: Indústria brasileira mantém estabilidade

Milton - 0
A produção industrial no Brasil manteve estabilidade em novembro de 2025, com variação de 0,0% em relação ao mês anterior, segundo dados do IBGE....
Leia mais

Aprovado medicamento inédito para tratamento da doença de Alzheimer

Milton - 0
A Anvisa aprovou o lecanemabe, anticorpo monoclonal que representa um marco inédito no tratamento da doença de Alzheimer no Brasil. O medicamento é indicado...
Leia mais

IPVA 2026: optou pelo parcelamento? Confira os prazos e condições para pagamento

Milton - 0
Os contribuintes de Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento do IPVA 2026 devem ficar atentos ao calendário de vencimentos definido pela Secretaria...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia