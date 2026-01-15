Técnico de supermercado preso por vender carne podre

O responsável técnico de um supermercado localizado na Avenida Rita Vieira foi preso nesta quarta-feira (14) após fiscalização da Decon, que ocorreu depois de uma denúncia sobre irregularidades no estabelecimento. Segundo o delegado Paulo Roberto Diniz, durante a ação os policiais constataram que a carne comercializada era imprópria para consumo, sendo transportada congelada de uma unidade do supermercado Gauchão para outra e, após o transporte, descongelada e congelada novamente, procedimento que compromete a qualidade do produto e o torna inseguro.

Mesmo com a fiscalização em andamento, o atendimento ao público seguiu normalmente, e consumidores presentes demonstraram surpresa ao ver a operação. A carne considerada inadequada para consumo foi apreendida, e além da Decon, participaram da fiscalização o Procon, a Perícia Civil e equipes da Vigilância Sanitária.

O proprietário do supermercado não foi localizado, mas o gerente da unidade foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Funcionários informaram que não havia representantes no local no momento da reportagem, mas o estabelecimento permanece aberto para manifestações futuras.