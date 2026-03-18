quarta-feira, 18/03/2026

SUCESSO ABSOLUTO: Podcast Na Boca do Povo completa 1 ano no ar com edição especial dedicada às mulheres

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Com uma trajetória marcada por grandes entrevistas e audiência crescente, o podcast Na Boca do Povo chegou à edição de número 42 celebrando um ano no ar em todas as plataformas digitais. O programa, comandado por Santhiago Filho, preparou uma edição especial em homenagem ao mês de março, destacando a força e a importância das mulheres na sociedade.

Gravado no estúdio da Revista Boca do Povo, o episódio reuniu convidadas especiais como a Dra. Maria Isabel Saldanha, a 3ª sargento Aline Van Onselen, a 1ª sargento Gisele Guedes Viana e a cantora Juliana Monteiro, que enriqueceram o debate com experiências, histórias e reflexões sobre o protagonismo feminino.

A edição comemorativa contou ainda com quadros especiais, como o Momento Gastronomia, com o chef Edu Arnas preparando uma receita exclusiva diretamente da cozinha da Boca do Povo, e o Momento da Beleza, com a Dra. Laura Barão, trazendo dicas e cuidados voltados ao público feminino.

Transmitido ao vivo todas as terças-feiras, às 19h30, o podcast já se consolidou como um dos principais canais de entrevistas e entretenimento de Mato Grosso do Sul, alcançando público em diversas plataformas digitais, com destaque para o YouTube, pelo canal oficial youtube.com/bocadopovonews.

Ao longo desse primeiro ano, o programa recebeu importantes nomes da política, artistas, empresários e até convidados internacionais, sempre com conteúdo relevante e de interesse da população. A cada edição, a audiência cresce, consolidando o sucesso do projeto.

Com direção de Josimar Palácio, Denihaul Dutra e Edson Índio, e apresentação de Santhiago Filho, o Na Boca do Povo celebra o marco de um ano agradecendo a todos os convidados e ao público que acompanha e fortalece o programa semanalmente.

Interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone (67) 98149-8606 e falar com Denihaul.

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