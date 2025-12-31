Sport define perfil de reforços para 2026

Roger Silva descarta medalhões e prioriza jovens com fome de vitória

O Sport iniciará 2026 com um elenco reformulado, focando em atletas competitivos e comprometidos, segundo o técnico Roger Silva. Jogadores experientes e caros estão descartados, enquanto nomes como Marlon Douglas, Davi Gabriel e Zé Gabriel representam o novo perfil do clube. O treinador reforçou que a prioridade é ter atletas saudáveis, jovens e com vontade de crescer na carreira. A montagem do time será cuidadosa, com foco na assertividade para o Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B. Roger enfatizou que a responsabilidade financeira do clube é fundamental, evitando desequilíbrios na folha salarial.

O Sport busca construir um ambiente de trabalho sólido e organizado. A chegada de reforços acontecerá em todos os setores, mas sempre com calma e estratégia. O clube quer jogadores que encarem a camisa rubro-negra como uma grande oportunidade. A torcida deve esperar um time competitivo, motivado e ajustado ao planejamento financeiro.

O foco agora é em qualidade, fome de vitória e sustentabilidade para o futuro do Sport.