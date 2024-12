Sistema Famasul lança boletim técnico sobre equideocultura em MS

O Sistema Famasul acaba de lançar um Boletim Técnico voltado para a equideocultura, com o objetivo de destacar a importância desse setor para a economia, o turismo e a cultura de Mato Grosso do Sul. O boletim, direcionado aos criadores da cadeia produtiva, abordará temas como eventos esportivos, o panorama da equideocultura no estado e as ações do Senar/MS.

A publicação traz informações sobre competições tradicionais, como laço comprido e provas de rédeas, que fazem parte da identidade cultural regional. Além disso, o boletim divulgará cursos e programas do Senar/MS e incentivará práticas sustentáveis no manejo de cavalos. A primeira edição já está disponível, trazendo dados atualizados sobre o rebanho estadual, regulamentações e eventos do setor.