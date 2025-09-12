sexta-feira, 12/09/2025

Sindijus-MS repudia agressão e cobra mais segurança para oficiais de Justiça

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O Sindijus-MS manifesta profundo repúdio à violência sofrida por uma oficial de Justiça em Campo Grande, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo.

O proprietário, acompanhado por representante do banco credor, recusou-se a entregar o automóvel, agrediu a servidora com empurrões e apertões no braço, causando hematoma, e ainda a ameaçou.

A situação só foi contida após a chegada da Polícia Militar, que prendeu o agressor em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e resistência, embora ele tenha sido liberado na audiência de custódia.

Mesmo não sendo filiada ao sindicato, a colega recebe nossa solidariedade e respeito. O Sindijus-MS defende todos os oficiais de Justiça, pois qualquer ataque contra quem cumpre ordens judiciais representa um atentado ao serviço público e ao próprio Poder Judiciário.

Diante da gravidade do caso, o Sindijus-MS vai peticionar ao Tribunal de Justiça para exigir a adoção de protocolos eficazes de segurança, em especial nas diligências de maior risco, como apreensões, penhoras e despejos. Também buscará diálogo com a Corregedoria e com a Secretaria de Segurança Pública para ampliar o apoio policial nessas situações.

Além disso, o sindicato iniciará estudos jurídicos e campanhas permanentes de valorização, reforçando que oficiais de Justiça atuam em nome do Estado, garantindo direitos e o cumprimento das decisões judiciais. A entidade seguirá vigilante para que episódios como este não se repitam, fortalecendo a proteção e a dignidade da categoria. (Por: Rafael Domingos)

