Sexta-feira tem previsão de chuva e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul

Nesta sexta-feira (17) a previsão é de chuva em diferentes regiões do Estado. As temperaturas continuam altas e podem chegar a 41°C. Nas regiões centro-norte, nordeste e leste do Estado apresentam condições de maior nebulosidade e chuvas mais recorrentes. Essa situação atmosférica ocorre devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios. Por outro lado, principalmente nas regiões centro-sul e sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco.

São esperadas temperaturas acima da média que podem atingir valores próximos aos 39-41°C, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%. Este cenário ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

Nas regiões sul e sudeste do Estado são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-36°C. Na região sudoeste espera-se mínimas entre 26-28°C e máximas entre 39-41°C. Para o bolsão, leste, pantaneira e norte varia entre 23°C e 36°C. Na Capital a mínima fica em 23°C e máxima de 32°C.