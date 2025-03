Sérgio Maurício segue como narrador da F1 na Band

Sérgio Maurício continuará sendo a voz da Fórmula 1 na Band em 2025, apesar da polêmica envolvendo ofensas transfóbicas contra a deputada Erika Hilton (PSOL). O narrador foi confirmado no cargo após o episódio nas redes sociais, que gerou grande repercussão. Em fevereiro, Maurício fez um comentário agressivo sobre Hilton, chamando-a de “fake news humana” e “coisa”. A emissora afastou o narrador das transmissões da pré-temporada, mas ele pediu desculpas publicamente, dizendo que respeitava a parlamentar.

Embora alguns membros da alta cúpula da Band tenham defendido a demissão de Maurício, a decisão foi pela sua permanência. A emissora considerou a situação e a relevância do narrador para a F1, cuja temporada começa nesta semana, com o GP da Austrália. A confirmação causou desconforto nos bastidores, com alguns funcionários expressando insatisfação com a decisão. A Band segue com nomes como Téo José e Galvão Bueno, que, embora não sejam escalados para as narrações, têm outros projetos na emissora.