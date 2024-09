Senar/MS cria viveiro de mudas nativas

O Senar/MS lançou um viveiro no Centro de Excelência de Bovinocultura de Corte, capaz de produzir até 10 mil mudas de árvores nativas do Cerrado. Com foco na recomposição de áreas de preservação, o viveiro simula condições naturais para o crescimento das mudas, que são cultivadas a partir de sementes coletadas localmente. A construção, concluída em 2023, utilizou materiais reutilizados e envolveu práticas sustentáveis.

O viveiro já forneceu mais de 3 mil mudas para áreas de preservação, ajudando produtores rurais a atenderem suas obrigações legais e a promoverem a conservação ambiental.

O coordenador técnico do Centro, Fábio Cerqueira, destaca que as mudas de plantas nativas podem ser produzidas em pequenas áreas devido à necessidade de rotatividade. “Enquanto um pé de laranjeira é plantado já grande e recebe cuidados constantes, a muda de Cerrado deve ser pequena ao ir para o campo, com um sistema radicular bem desenvolvido”, explica.

As sementes chegam ao Senar/MS através de doações e parcerias com catadores locais e ONGs. Após a chegada, são organizadas e refrigeradas no laboratório para preservar sua taxa de germinação.