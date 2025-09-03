quarta-feira, 3/09/2025

Senador Nelsinho Trad reforça agenda de proteção a brasileiros no exterior

Decisão do STF prioriza análise do contexto de risco para crianças trazidas ilegalmente ao Brasil, enquanto senador defende apoio consular qualificado e combate à violência digital.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O STF definiu que crianças e adolescentes trazidos ilegalmente ao Brasil não devem ser repatriados imediatamente quando houver suspeita de violência doméstica no país de origem, mesmo que não sejam vítimas diretas. A decisão estabelece que o melhor interesse da criança e fatores como violência estrutural e perspectiva de gênero devem ser considerados. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem 60 dias para criar medidas que acelerem esses processos, e o Ministério das Relações Exteriores deve unificar protocolos de atendimento a vítimas nas embaixadas.

No Senado, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores, defende maior atuação na proteção de brasileiros vulneráveis no exterior, cobrando suporte jurídico e psicológico qualificado. No mesmo dia da decisão, o Senado aprovou projeto que cria regras para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, com apoio de Trad, que ressalta a importância de agir contra todas as formas de violência à infância.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

