sexta-feira, 22/08/2025

SENAD destrói plantação de maconha em Capitán Bado

Agentes antidrogas localizaram drogas prontas para distribuição e destruíram um hectare de plantação durante ação no bairro Cerro 21

Milton
Publicado por Milton
Foto: UrundeyFM

A SENAD realizou uma operação de grande porte na manhã de quarta-feira (21), no bairro Cerro 21, em Capitán Bado. A ação faz parte do projeto “Rota da Soberania” e foi batizada de “Fronteira Limpa 01”.

Durante a ofensiva, os agentes apreenderam 720 Kg de maconha picada e 90 pacotes de maconha do tipo “skunk”, embalados a vácuo, totalizando 46,8 Kg. Além disso, foi destruída uma plantação de aproximadamente um hectare de cannabis em fase de cultivo.

O local estava vazio no momento da chegada dos policiais, mas foram encontradas evidências da produção e preparação da droga, como balança eletrônica, forno desidratador, documentos e uma motocicleta. A ação foi coordenada pela promotora Rossana Coronel, da Delegacia Especializada Antidrogas.

Apesar da ausência de prisões, a operação representa mais um golpe contra o narcotráfico na região de fronteira com o Brasil.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Tite fora dos planos imediatos do Santos

Milton - 0
O Santos enfrenta um cenário de pessimismo na tentativa de contratar Tite. O ex-treinador da Seleção Brasileira tem uma cirurgia no joelho agendada para...
Leia mais

Coronel David exalta integração de esforços no combate ao crime de fronteira em solenidade do DOF

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) esteve nesta quarta-feira (20), na Solenidade de Entrega da Medalha Águia da Fronteira, em Dourados, durante as comemorações...
Leia mais

Tabela das “semis” é divulgada e entidade se posiciona contra injúria racial

Milton - 0
A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou nesta segunda-feira (18) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Dourados...
Leia mais

Senado discute impactos da exportação de gado vivo sem participação do agro

Milton - 0
Durante audiência pública realizada nesta terça-feira (19) na Comissão de Meio Ambiente do Senado, parlamentares e especialistas discutiram os impactos da exportação de gado...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia