SENAD destrói plantação de maconha em Capitán Bado

A SENAD realizou uma operação de grande porte na manhã de quarta-feira (21), no bairro Cerro 21, em Capitán Bado. A ação faz parte do projeto “Rota da Soberania” e foi batizada de “Fronteira Limpa 01”.

Durante a ofensiva, os agentes apreenderam 720 Kg de maconha picada e 90 pacotes de maconha do tipo “skunk”, embalados a vácuo, totalizando 46,8 Kg. Além disso, foi destruída uma plantação de aproximadamente um hectare de cannabis em fase de cultivo.

O local estava vazio no momento da chegada dos policiais, mas foram encontradas evidências da produção e preparação da droga, como balança eletrônica, forno desidratador, documentos e uma motocicleta. A ação foi coordenada pela promotora Rossana Coronel, da Delegacia Especializada Antidrogas.

Apesar da ausência de prisões, a operação representa mais um golpe contra o narcotráfico na região de fronteira com o Brasil.