Seminário Internacional da Rota Bioceânica reúne autoridades de quatro países em MS

De 18 a 20 de fevereiro, Mato Grosso do Sul será o palco de discussões sobre o Corredor Bioceânico, durante o Seminário Internacional da Rota Bioceânica, que ocorrerá em Campo Grande. Autoridades do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai estarão reunidas para debater desafios e oportunidades da rota, com destaque para a construção da ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai).

O evento, considerado essencial para o fortalecimento do comércio entre os oceanos Atlântico e Pacífico, abordará temas como infraestrutura, logística, segurança, comércio exterior e turismo. A harmonização de acordos alfandegários será um dos principais tópicos.

Com 1.000 inscrições já confirmadas e vagas esgotadas, o seminário será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Fiems e Sebrae-MS.